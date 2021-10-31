شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نشكر الرئيس على إطلاق بنك المعرفة.. يمثل العمود الفقرى للتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن النشر الدولى فى غاية الأهمية ويعكس حجم البحث العلمى فى مصر ، موضحا أنه منذ إطلاق بنك المعرفة المصرى فى نهاية عام 2015 ، نشهد ثماره الآن ونشكر الرئيس السيسى على إطلاقه.

وأضاف الدكتور طارق شوقى خلال كلمة له باحتفالية التميز فى النشر الدولى المنعقدة الآن بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، أن بنك المعرفة تطوع لدور النشر العلمي وتقديم خدمات وله تاثير كبير ولدينا 743 دوريات محلية و37 مليون مقالة، وحوالي 7 آلاف ورشة عمل لدعم البحث العلمي ومهارات القيادة وهناك تعاون كبير بين وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم في استخدام بنك المعرفة ومن أهم مشروعات بنك المعرفة هو الكشاف العربي المسترجعات العربية.

وتابع، أن بنك المعرفة هو العمود الفقري للتعليم في مصر ونبني جيلا متمكنا من مهاراته ومعلوماته.