شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة العضوية على أولويات منتدى المبادرات المجتمعية مصر2021 الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق منتدى المبادرات المجتمعية مصر 2021 الأربعاء المقبل ولمدة يومين، فى إحدى الجامعات الخاصة لمناقشة أربعة محاور رئيسية " الزراعة العضوية، والتنمية المجتمعية، والفن ودوره فى تحريرإمكانات الافراد، ومبادرات الاقتصاد المستدام وريادة الأعمال المجتمعية".

ويسعى منتدى المبادرات المجتمعية إلى توفير ساحة رحبة للقاء ممثلي نشطاء الحفاظ على البيئة، الشركاء الأساسيين في بيئة ريادة الأعمال المصرية، قادة السوق المستدام، المنظمات الاجتماعية، الأكاديميين، المستثمرين، رجال الأعمال، أصحاب المصلحة من الجهات العامة، المزارعين والأفراد المشاركين في الابتكار المجتمعي، تعليم ريادة الأعمال ونشطاء الاستدامة. كما يهدف المنتدى هذا العام أيضا إلى إطلاق شبكة مبادرات مجتمعية تكون ركيزة اتصال وتنسيق فعالة بين مختلف أصحاب المصلحة فى مصر من أجل تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.