الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد جميع القديسيين

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القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم، بعيد جميع القديسيين وذكرى الأنفس المتنقلة.

وجاء بيان لمكتب الإيبارشية البطريركية للكنيسة الكاثوليكية " نحتفل بعيد القديسين وذكرى الانفس المنتقلة للسماء. تهنئة كنسيّة قلبيّة للمشاركين في قداسة الأب، من خلال إيمانهم بالمسيح، ويحقّق فيهم الروح القدس هذه الدعوة للقداسة. نحتفل بهذا العيد في ظلّ السينودسيّة " السير معا". القدّيس إنسان استقبل الروح القدس متتلمذ له، هو " رائحة المسيح الذكيّة" 2 كور 2: 15.

بالنيابة عن غبطة ابينا البطريرك الانبا إبراهيم اسحق، وبالأصالة عن نفسي، ومجمع الاباء الكهنة بالإيبارشية البطريركية، نتقدم إليكم بخالص التهاني بهذه المناسبة وندعوكم للمشاركة في القداس الإلهي يوم الجمعة الموافق الخامس من نوفمبر الجاري بمدافن مصر القديمة، الساعة الحادية عشرة صباحا.

واختتم بيان الكنيسة الكاثوليكية "نصلّي مع السينودسيّة، أن نكون أكثر إصغاء إلى الروح القدس وعلامات الازمنة. نطلب من أمّنا مريم، أن تتحقّق القداسة في حياة الكنيسة، في الكهنة، والعائلات، عيد مبارك، وصلوا لأجله".