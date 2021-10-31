خلال 24 ساعة.. ضبط 3852 مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3852 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1115 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و130 مخالفة السير بدون تراخيص، و7 مخالفات الدراجات النارية، و50 مخالفة موقف عشوائي، و4 مخالفات لشروط التراخيص).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.