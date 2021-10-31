ضبط موظفة استولت على أموال جمعية مشروعات متناهية الصغر في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط موظفة بإحدى الجمعيات؛ لقيامها بالاستيلاء على أموال الجمعية دون وجه حق.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (مسئول بإحدى جمعيات خدمات المشروعات متناهية الصغر) يفيد بقيام (موظفة) مسئولة القروض بفرع الجمعية بسوهاج بالاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الجمعية دون وجه حق.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وقيام المشكو في حقها (الموظفة المسئولة عن القروض بفرع الجمعية بسوهاج) باستغلال موقعها الوظيفي كونها مسئول أول القروض والمنوط لها تحصيل الأقساط من عملاء الجمعية "المقترضين" وقيامها باختلاس تلك الأموال لنفسها دون وجه حق مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.