ضبط شخص لاتجاره بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بمحافظة مطروح) بممارسة نشاطاً إجرامياً غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنـبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون متخذاً من نطاق محافظة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال تعامله في النقد خارج نطاق المصارف المعتمدة وضُبط بحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" - 2 هاتف محمول) وبفحص الهواتف فنياً تبين وجود العديد من المحادثات على تطبيقي "الواتس آب – ماسنجر" بينه وبين العديد من عملائه تدل على نشاطه المؤثم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي وملاحقة وضبط مرتكبيها.