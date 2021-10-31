ضبط شخصين سرقا شقة سكنية بالقاهرة بأسلوب "كسر الباب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من إحدى الشقق السكنية، وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) يفيد باكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة مبلغ مالي من داخلها.

بالفحص تبين وجود آثار عنف بباب الشقة، وبعثرة بمحتوياتها، وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية")، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالى "من متحصلات واقعة السرقة").

بمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالي المستولى.

باستدعاء المجني عليها اتهمتهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.