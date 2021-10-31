أمن القاهرة يستجيب لاستغاثة "مُسنة" ويُقدم لها المساعدة والرعاية اللازمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

استجابت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة لاستغاثة مواطنة "مسنة"، وتوجهت إلى منزلها وقدمت لها المساعدة والرعاية اللازمة.

ورد بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (مواطنة "مسنة"– مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) التمست خلاله مساعدتها نظراً لظروفها الصحية وتقيم بمفردها داخل مسكنها وعدم قدرتها على الحركة.

على الفور تم الانتقال لمحل البلاغ، وتم تقديم كافة سُبل الرعاية اللازمة لها.

هذا وقد تقدمت المواطنة سالفة الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنسانى بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.