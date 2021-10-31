ضبط مسئول مخزن أغذية بالقاهرة بحوزته لحوم مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مخزن مواد غذائية تابع لأحد المطاعم - كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة)؛ لادارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية (لحوم) مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعُثر بداخل المخزن على (175 كيلو جرام لحوم "ممبار – دهن – بانيه دواجن – مفروم – 5 كيلو جرام توابل" جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها - ميزان حساس).

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها بالمطعم المنوه عنه غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.