المتهمون بالتحرش بابنة نشوى مصطفى: "اختلفنا على أولوية المرور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أدلى المتهمون بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى، بأقوالهم حول الواقعة.

وقال المتهمون، إنهم حال سيرهم بمكان الواقعة فوجئوا بسيدة تجلس بجوار قائد سيارة أخرى تتعدى عليهم بالسب على إثر خلاف حول أولوية المرور وقامت بتصويرهم بهاتفها المحمول وتوعدتهم فقام أحدهم بالإشارة لها بإشارات خادشة للحياء.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات منشور تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن تعرض نجلة الفنانة نشوى مصطفى للتحرش من مستقلي سيارة نقل بالجيزة.

ونشرت نشوى مصطفى على صفحتها الشخصية منشور بتعرض كريمتها حال قيادتها السيارة الخاصة بها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة للتحرش اللفظي من مستقلي إحدى سيارات النقل ولدى تصويرها لهم قام أحدهم بالإشارة بأفعال خادشة للحياء.

وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص أمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة وتبين أنها ملك نجل أحدهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.