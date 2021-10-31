متحف شرم الشيخ يحتفل بمرور عام على افتتاحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يستقبل متحف شرم الشيخ اليوم الأحد، جميع زائريه من المصريين ووسائل الإعلام المختلفة مجانا، وذلك بمناسبة مرور عام على افتتاحه.

وأوضحت مريم سعيد المشرف العام على المتحف، بحسب بيان، أن هذا القرار يعد أحد مظاهر الاحتفال بمرور عام على افتتاحه حيث سيتم إقامة سلسلة من الفعاليات بالمتحف على مدار هذا الأسبوع، من بينها تنظيم جولات إرشادية وورش عمل لطلاب المدارس حول الرسم والحلي ولعبة السنن التي تعد من أهم الالعاب في مصر القديمة وكذلك ورش حول الكتابة المصرية القديمة.

جدير بالذكر أن متحف شرم الشيخ يضم ٥٢٠٠ قطعة أثرية من أهمها قطعة من الموزاييك من الإسكندرية تعود للقرن الرابع ق. م. وتمثل الإله ايروس وهو يصطاد الغزلان، و١٠ قطع من كنوز الملك توت عنخ آمون، تمثال للمعبودة (حتحور) الهة الجمال والحب والموسيقى عند المصريين القدماء، ومجموعة من تماثيل أبو الهول، مجموعة من التماثيل للحيوانات المقدسة في مصر القديمة كالقطط والجعارين، بالإضافة إلى عدد من اللوحات تمثل الأسرة المصرية عبر العصور المصرية المختلفة.

هذا ويقع المتحف على مساحة ١٩١ ألف متر مربع ويتكون من ثلاث قاعات للعرض المتحفي ومنطقة ترفيهية تضم المطاعم والكافيتريات.