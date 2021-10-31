بعد تهكمه على المجلس.. رئيس البرلمان لبكري: تفضل بالجلوس فالحديث لم يمس شخصك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

رفض المستشار حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، إعطاء الكلمة للنائب مصطفى بكري؛ للتعقيب على حديث النواب بإحالته إلى لجنة القيم؛ بسبب تهكمه على المجلس، حسب وصفهم، قائلًا له: "تفضل بالجلوس فالحديث لم يمس شخصك".

جاء ذلك خلال جلسة المجلس، اليوم الأحد، بعدما حاول النائب مصطفى بكرى، في بداية الجلسة الحصول على الكلمة دون أن يتقدم بطلب لها مسبقًا؛ وهو ما رفضه رئيس المجلس، مؤكدًا أهمية الالتزام باللائحة، ليعقب بكري متسائلًا عن دور المجلس الرقابي.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد وجهوا انتقادات حادة ضد النائب مصطفى بكري، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، بسبب تهكم الأخير على المجلس، حسب وصفهم.

وقال النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، إن مجلس النواب سيظل معبرًا عن صوت الشعب المصري، يمارس أدواته الرقابية، مشيرًا إلى أنه يتحدى أن يكون أي نائب قد سجل كلمته على "التاب" بالجلسة العامة ومنع من الحديث، قائلًا "لقد مارس المجلس أدواته الرقابية بكل حرية داخل القاعة، وتحت إشراف المستشار الجليل حنفي جبالي؛ وهذا بشهادة المعارضة، وبالتالي مع كل الاحترام والتقدير أرفض هذه الكلمات التي خرجت من النائب مصطفى بكري، بأن المجلس لما يمارس أدواته الرقابية.

جاء ذلك خلال كلمة الشريف بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون حماية المنشآت العامة حيث اعترض مصطفى بكري في بداية الجلسة على عدم منحه الكلمة.

وأكد زعيم الأغلبية أن هذا البرلمان مارس عددًا من الأدوات الرقابية قد تجاوز حد المعقول، وكان أفضل من غيره من البرلمانات السابقة التي كانت تمارس فيه الكلمات بفضفضة.

وتابع الشريف: "مع كل الاحترام والتقدير فإن هذه القاعة تمارس دورها في دعم المواطن المصري ودعم الدولة المصرية دون أي تقصير، ولا بد أن نعطي هذه القاعة قدرها؛ لأننا لو تحدثنا عن مجالس أخرى سيكون هذا المجلس ناصفًا للشعب المصري ممارسًا لأدواته الرقابية بكل حرية" .