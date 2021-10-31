حي العجوزة يستكمل رصف شارع سوريا وتجميل "الكيت كات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إن حي العجوزة استكمل رصف شوارع سوريا وتجميل ميدان الكيت كات ورفع كفاءة الإنارة بشارع أحمد عرابي.

وقال البيان، إنه ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتحسبن مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبمتابعة من اللواء ياسر سامي مدين رئيس حي العجوزة استكمل الحي وضع الطبقة السطحية للأسفلت بشارع سوريا ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي.

كما تم زراعة النباتات بالجزيرة الوسطى بميدان الكيت كات بكورنيش النيل، ودهان بردورات شارع السودان للحفاظ على الشكل الجمال له.

وقام قطاع الإنارة بالحى برفع كفاءة شبكة الإنارة بشارع أحمد عرابى خلف فندق أمون وذلك من خلال تعديل مسار كابلات الإنارة

كما تم الانتهاء من تركيب بلاط انترلوك وبردورة أمام مرور سفنكس بشارع أحمد عرابى وذلك لتوسعة الشارع لسهولة الحركة المرورية، كما تم ردم بالرمل تمهيدا للأسفلت بشارع عطبرة نتيجة كسر ماسورة وتم رفع المخلفات بالكامل.