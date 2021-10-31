نائب "التنسيقية": جيش مصر من أقوى جيوش العالم وهو ملك للشعب وجاهز للدفاع عنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البرلمان المصري يناقش اليوم عددًا من القوانين المهمة، التي يؤيدها نواب الشعب .

وأضاف مقلد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد: إننا نوجه تحية لرجال وشهداء القوات المسلحة، الذين دافعوا عن أرض الوطن "إنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. فتحية لأرواح الشهداء".

وتابع النائب بأن الجيش المصري الذي يعد من أقوى جيوش العالم هو ملك للشعب المصري وجاهز في أي وقت للدفاع عن مصر .

وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

يهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألفًا بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيد من الردع العام قِبل هذه الجريمة.