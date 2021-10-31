قافلة الأزهر الطبية تختتم عملها في الأقصر وتتجه لمحافظة أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

اختتمت قافلة الأزهر الشريف الطبية لمحافظة الأقصر، بعد أن استمرت لمدة ثلاثة أيام، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وأوضحت مشيخة الأزهر، في بيان لها، الأحد، أن القافلة شهدت إقبالا ملحوظا طوال فترة عملها حيث تم إجراء الكشف الطبي على 1586 حالة، من بينها 191 عملية جراحية بمختلف التخصصات، وذلك على مدار أيام عملها بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن الأزهر الشريف لا يدخر جهدا للقيام بدوره المجتمعي والتوعوي على النحو الأمثل لتوعية مواطني المحافظات الحدودية والنائية بأمور دينهم وتقديم الخدمات الطبية لهم وبما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الوعي لديهم بمخاطر الفكر المتطرف، وذلك من خلال إرسال القوافل الطبية والتوعوية إلى المحافظات النائية والحدودية، وأن هذه القافلة تأتي استكمالا لسلسلة القوافل التي أرسلها الأزهر من قبل لخدمة الفئات الأكثر احتياجا بهذه المحافظات.

من جانبه قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف العام على القوافل الطبية، إن القافلة الطبية قد توجهت فور انتهاء عملها بالأقصر إلى محافظة أسوان، لاستكمال تقديم خدماتها الطبية للمواطنين بالمحافظة، مشيرا إلى أن القافلة ستباشر عملها من مستشفى كوم امبو المركزي، مؤكدا أن عمل القافلة لا يقتصر على اجراء الكشوفات الطبية، وإنما يشمل أيضا إجراء العمليات الجراحية في مختلف تخصصات الباطنة والمخ والأعصاب والأطفال وجراحة العيون والجراحة العامة والمسالك البولية والجلدية والنساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة وجراحة العظام والأوعية الدموية والتخدير والرعاية.

جدير بالذكر أن قافلة الأزهر الموفدة إلى محافظتي الأقصر وأسوان بدأت عملها بمحافظة الأقصر بمستشفي الأقصر العام الاثنين الماضي، ويمتد عملها حتى الجمعة المقبلة، بعدها يتم التوجه إلى محافظة أسوان لاستكمال عمل القافلة بمستشفي كوم امبو المركزي خلال الفترة 30 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر، يتم خلالها إجراء العمليات الجراحية والكشوفات الطبية وتوزيع الأدوية بالمجان بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.