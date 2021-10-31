المخزون السلعي يتخطى 5 أشهر.. عشماوي: مصر لم تتأثر كأسواق أخرى بجائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس البورصة السلعية، إن مصر لم تتأثر كما تأثرت أسواق أخرى من جائحة كورونا.

وأضاف عشماوي: تمكنا من امتصاص الأزمة من خلال مخزون آمن؛ حيث كان مخزون السلع قبل عام 2014 يبلغ من شهر ونصف الشهر إلى شهرين، واليوم أصبح المخزون السلعي أكثر من 5 أشهر؛ مما أعطى أريحية في التعامل مع الأزمة ونسعى لتعظيمه لفترات إضافية خلال المرحلة القادمة، إضافة إلى ذلك تعمل الدولة المصرية على رفع كفاءة أسواق الجملة والتجزئة وسلاسل الإمداد وتنويع مصادر الإنتاج والإمداد.

وأضاف مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن مصر لم تتأثر في الفترة السابقة كما تأثرت دول أخرى مع جائحة كورونا، وسيكون هناك في الفترة القادمة بعض التأثيرات الطفيفة في الأسعار، ضاربًا مثلًا بما حدث في ارتفاع أسعار كرتونة البيض، قائلًا إنه ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار في ارتفاعات الأسعار لأي منتج ارتفاعات أسعار الشحن والنولون ومدخلات الإنتاج، والدولة تتدخل لزيادة حجم المعروض، وحدث ذلك في سلعة مثل البيض؛ ولكن بالتنسيق العرضي مع الاتحاد العام للغرف التجارية ومنتجي الدواجن، فانخفضت الأسعار بعد زيادة حجم المعروض في المنافذ المختلفة.

وتابع عشماوي بأنه كان مقدرًا للاقتصاد العالمي أن ينمو بمعدلات تصل إلى 5%؛ ولكن بسبب أزمة كورونا النمو أصبح أقل مما هو مستهدف، ولكن مصر كانت من 3 دول حققت معدلات نمو إيجابي بسبب الإنفاق والاستثمار الحكومي، حيث إن الحكومة أنفقت 637 مليار جنيه استثمارات عامة العام الماضي، ومستهدف في الموازنة الجديدة ضخ استثمارات عامة بقيمة 933 مليار جنيه؛ بما يعني زيادة حجم مخصصات الإنفاق الاستثماري إلى 46% عن العام الماضي، وهذا أحد ٥ محفزات ومسرعات لإحداث نمو احتوائي بجانب معامل الادخار، وكل من التجارة والصناعة والاستهلاك.