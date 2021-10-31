الأكبر تجاريًّا بالدلتا.. "التموين" تعلن عن مشروع قومي بمشاركة القطاع الخاص الشهر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس البورصة السلعية، إن مصر لم تتأثر كما تأثرت أسواق أخرى من جائحة كورونا.

وأضاف عشماوي، خلال بيان له اليوم الأحد، أن حجم الاستثمارات بقطاع التجارة الداخلية في مصر في تنامٍ مستدام رغم تأثير جائحة كورونا على منظومة التجارة العالمية.

وأفاد مساعد أول وزير التموين أن حجم التجارة العالمية انخفض بنسبة 12%؛ بسبب جائحة كورونا، والسوق المصرية لم تتأثر كما تأثرت أسواق أخرى، وتوقع أن تعود الأسعار خلال فترة قريبة إلى مستوياتها الطبيعية، وأن التأثير الذي تعرضت إليه مصر كان طفيفًا .

وتابع عشماوي بأنه سيتم تداول عدد من السلع في البورصة السلعية في الربع الأول من العام المقبل، ولن تقتصر تلك السلع على سلع غذائية فقط، معلنًا أنه سيتم الإعلان الشهر المقبل عن مشروع قومي كبير بالشراكة مع القطاع الخاص، ويشمل الإعلان عن أكبر مشروع تجاري بمنطقة الدلتا .