شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قافلة جامعة حلوان لمدينة الصف ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم قافلة جامعة حلوان إلى مدينة الصف تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وذلك في ظل مشاركة الجامعة للدولة وكافة قطاعات المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل توفير «حياة كريمة» بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا والاستثمار في تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية، فجاءت قافلة جامعة حلوان لمدينة الصف لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة» للتخفيف عن كاهل المواطنين، حيث تعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان «حياة كريمة» لكافة الفئات وتحسين ظروف معيشتهم.

وقام بتنظيم وتنفيذ فعاليات القافلة التنموية لمدينة الصف الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة، والدكتور أحمد عبد الرشيد منسق عام مشروع محو الأمية ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، والدكتورة حنان كريمة وكيل كلية التربية وشارك في القافلة أساتذة من كليات الجامعة ووفد من طلابها.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة فى بيان، أن جامعة حلوان تسعي لدعم جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال المشاركة في تجسيد الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للارتقاء بمستوى حياة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وسعيا لاستثمار الطاقات الفكرية والعلمية لدى أساتذة الجامعة وطلابها، ونشر لثقافة العمل التطوعي، ومد جسور التعاون بين الجامعة والمجتمع تحقيقا لمتطلبات التنمية المستدامة.

وأشاد رئيس جامعة حلوان بجهود القائمين على هذه القوافل، مشيرًا إلى أنها تسهم في تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة في القرى والمناطق العشوائية في الحضر، كما تعمل هذه القوافل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم سعيا لتوفير حياة كريمة، مؤكدا أهمية المبادرات المجتمعية فى تغيير وتطوير المجتمعات، وفي مواجهة المشكلات المجتمعية، فهذه المبادرات تسعى إلى نشر ثقافة العمل التطوعى، وصقل انتماء الشباب لمجتمعاتهم تماشيًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة بضرورة الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أساس تقدم الأمم ونهضتها، واكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر.

وقام مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية التابع لقطاع البيئة بتقديم ندوة عن التنمية المستدامة وأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمرأة الريفية، كما شارك مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية في اعداد برامج القافلة المجمعة بالتعاون مع كليات الجامعة وجاءت البرامج والتدخلات في محو الأمية والاستكتاب.

وحضر الندوة عدد خمسين سيدة وناقشوا احتياجاتهم من المشروعات الصغيرة التى تتناسب مع احتياجات القرية وتطرقت الندوة لأهمية المشروع الرئاسي حياة كريمة وكيفية الحفاظ على المكتسبات التى تمت فى القرية من طرق وبنية تحتية وغيرها من المشروعات وحضر الندوة بعض مدراء الجمعيات الأهلية بقرية الديسمى مركز الصف.

وقام مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية التابع لقطاع البيئة بندوة تثقيفية القتها مدير المركز ا.د سناء حجازى.

وشاركت هيئة محو الأمية وتعليم الكبار في القافلة بالتعاون مع كلية التربية من خلال ا.د أحمد عبد الرشيد منسق الجامعة لبرنامج محو الأمية، د. عبد الرازق ميراس عضو مركز محو الأمية.

وتضمنت القافلة فعاليات برنامج محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برعاية ا.د. عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، شملت تنفيذ عدة تدخلات بحضور أستاذ عصام رمضان مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الجيزة والأستاذ أحمد عبد العظيم مدير إدارة الهيئة العامة لتعليم الكبار بالصف، حيث تم تنفيذ برنامج محو الأمية المتكامل بجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية الديسمي التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة لتحقيق المستهدف بالمحاور التالية وهي تسليم شهادات محو الأمية للمواطنين الذين اجتازوا اختبارات الهيئة العامة لتعليم الكبار ضمن فعاليات القوافل المجمعة السابقة التي تمت بالتعاون بين جامعة حلوان والهيئة لتعليم الكبار، عقد ندوة توعوية بعنوان (محو الأمية وجودة حياة المواطنين)، عقد اختبارات فورية واستكتابات لعدد كبير من المواطنين الذين يجيدون القراءة والكتابة ويرغبون في الحصول على شهادة محو الأمية، تشخيص احتياجات المواطنين للالتحاق بفصول محو الأمية.

وشاركت كلية التربية من خلال الأستاذة الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعدد من البرامج.

كما شاركت ا.د. داليا فكرى وكيل كلية الفنون التطبيقية ببرنامج من خلال ورش عمل نسيج على الانوال، وكذلك ورشة للنسيج على الانوال الصغيرة والتي تدربت عليها مجموعة من السيدات في قرية من قرى مركز الصف، كما قام بالدورة المهندس محمد نجيب المدرس المساعد بقسم الغزل والنسيج بالكلية.

كما تم توزيع بطاطين علي الأهالي المتضررين من السيول العام السابق بمشاركة كلية الفنون التطبيقية، تحت. إشراف ا.د هالة الخطيب الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية.

كما قامت جامعة حلوان بعمل قافلة طبية متكاملة بواسطة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب، تحت رعاية الأستاذ الدكتور وليد السروجي القائم بعمل عميد كلية الطب وإشراف ا .د. نرفانا حسين مستشار قطاع البيئة وخدمة المجتمع للخدمات الصحية بالاشتراك مع مستشفي بدر الجامعي، كلية الصيدلة بإشراف الأستاذ الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة و كلية التمريض تحت إشراف الأستاذة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض مع الاستعانة بطلبة كلية الطب بالجامعة في التنظيم ، و بالتعاون مع مركز رصد لحل المشكلات المجتمعية، قامت القافلة بالكشف وصرف الأدوية لعدد 575 مريضا في التخصصات الآتية: 200 حالة أطفال، 125 حالة جراحة عظام، 105 حالات باطنة عامة، 35 حالة نسا وتوليد، 110 حالات جلدية وتناسلية.

كما تم عمل ندوة تثقيفية عن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي باعتبار شهر أكتوبر هو شهر التوعية ضد سرطان الثدي لعدد 50 سيدة بواسطة ا.د نرڤانا حسين رئيس قسم علاج الأورام بجامعة حلوان .

وتم اختتام القافلة بتوجيه الدعوة للمواطنين والرائدات الريفيات للحفاظ على المكتسبات القومية من مشروع حياة كريمة في الريف المصري، وتم التأكيد أن جامعة حلوان ستعمل على الاستدامة لتحقيق الجودة المطلوبة، وتم قياس الاستفادة لعمل قياس الاثر المتوقع من البرامج التنموية التى قدمتها جامعة حلوان واشاد الحضور بنجاح القافلة التنموية المجمعة.