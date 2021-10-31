شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الدول العربية: إنجازات مصر تؤكد الرغبة فى توفير حياة كريمة للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الاجتماع فى مصر أرض الكنانة للإحتفاء باليوم العالمي للمدن 2021، لفرصة طيبة أن ينعقد هذا الحدث على أرض دولة عربية فهنيئا لجمهورية مصر العربية، وهنا نود أن نتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في الإعداد والتحضير الجيد لهذا الحدث الهام والشكر موصول إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على تعاونه المثمر مع الدول العربية مما سمح لنا جميعاً الوقوف على التحديات التي تواجهنا جميعاً وإيجاد الحلول المناسبة والمبادرات القيمة لرفع أداء سياسات التنمية المحلية والحضرية في بلداننا.

وأضاف أبو الغيط، فى كلمة ألقاها نيابة عنه دكتور جمال جاب الله، مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية بجامعة الدول العربية، فى ثاني أيام الاحتفال بيوم المدن العالمى بالأقصر: "يربط جامعة الدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية علاقة تعاون فعال وهادف منذ عدة سنوات وذلك منذ أن تم فتح المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة".

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: "وقد تطورت هذه العلاقة إلى شراكة قائمة بين جامعة الدول العربية والبرنامج مما نتج عنه المساهمة وبشكل فعال في وضع الاستراتيجيات والخطط العربية والعمل على تنفيذها على أرض الواقع وكذلك عقد المنتديات الإقليمية كل عامين للإسكان والتنمية الحضرية، وسيعقد المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة بإذن الله في المملكة الأردنية الهاشمية خلال شهر ديسمبر من هذا العام".

وتابع جاب الله على لسان أبو الغيط: "كما أنه تم برمجة هذه المنتديات التي ستستضيفها الدول العربية إلي غاية عام 2031، وهذه إشارة واضحة من الدول العربية للانخراط في المجهود الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية وخاصة الهدف الحادي عشر، مضيفا: "أن التحولات وتعقيدات السياسة الدولية وإفرازاتها الجديدة والناشئة وتأثيراتها على الدول العربية بطريقة مباشرة وغير مباشرة، أدى إلى نشوب نزاعات مسلحة في بعض الدول العربية أثرت سلباً وزادت الأمور تعقيداً ومما لا يدع مجال للشك أنها ستعرقل هذه الدول في تحقيق أهداف الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030".

وأضاف أبو الغيط:"يأتي احتفالنا اليوم نتيجة تتويج هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وهي إحدى أعرق الجوائز في العالم، ويندرج هذا نتيجة مساهمة جمهورية مصر العربية المتميزة في التنمية الحضرية بما في ذلك الاستجابات المبكرة لكورونا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف 11: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة".

واختتم جاب الله كلمة أمين عام جامعة الدول العربية قائلا:"إن ما بذلته مصر خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي والمبادرات القومية الأخرى في مجال الإسكان والبنى التحتية والمدن الجديدة تستحق الإشادة والتقدير، فإن هذه الإنجازات الواضحة المعالم تنم عن إدراك قوي لتحسين الظروف المعيشية للمواطن وتوفير الحياة الكريمة ضمن رؤية مصر 2030".