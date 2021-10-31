شيرين تطلب فسخ عقد زواجها: "بيجبرني على ارتداء النقاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

تقدمت "شيرين. م" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها فسخ عقد زواجها مبررة طلبها: "عايز يجبرني على ارتداء النقاب، وبيهددنى بحبسي في البيت".

وقالت الزوجة في دعواها رقم 84 لسنة 2021: تزوجت من "أ. م"، 30 سنة، صاحب ستوديو لتصوير حفلات الزفاف، بعد التعرف عليه عن طريق فيسبوك، وجدته وقتها بشوشًا وميسور ماديًا، ولم يظهر أمامى بالتعصب الديني نهائياً".

تابعت الزوجة:" قضيت مع زوجي عدة سنوات خطبة ولم يتحدث معي عن الحجاب أو الصلاة أو النقاب وتركني أخرج مع أصحابي، ويفعل كل ما أطلبه حتى يتظاهر أمامى بالحب الشديد للتمسك والزواج منه".

أوضحت "شيرين": "قبل كتب الكتاب بشهرين لاحظت التدين الشديد على زوجي لكنه لم يقوم بفرض شيء تجاهي، أحببت الموضوع وتركته يفعل ما يريد".

وقالت: "بعد كتب الكتاب بساعات لاحظت تغير ملامح زوجي بسبب الفستان، وبعد ساعة لقيت نفسى فى البيت ومفيش صور ولا خروجات ولا احتفال".

وأتمت: "لم أصدق نفسي من الصدمة طالبته بالطلاق بطريقة ودية لكنه رفض، فلجأت بعدها إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى فسخ عقد زواج، ولا تزال منظورة حتى الآن".​