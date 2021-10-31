"الكهرباء" تطلق تحذيرًا للمواطنين: لا تقتربوا من أعمدة الإنارة أثناء الأمطار الشديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن شركات التوزيع أنهت استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء، حيث تم الانتهاء من كافة أعمال صيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، ورفع مستوى المهمات الكهربائية في بعض المناطق لحمايتها وتجنب غمرها بالمياه في حالة حدوث أمطار شديدة.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات لمتابعة الموقف، ومراكز تحكم تتابع كل ما يحدث من أعطال مفاجئة، كما تم عمل صيانة شاملة لجميع المغذيات الهوائية، ومراجعة مناسيب الأكشاك والغرف القريبة من الأرض لحمايتها من الأمطار والسيول، وأسقف الأكشاك، ما يؤكد أن هذا الشتاء لن يشهد انقطاعًا في التيار الكهربائي.

وأكد أنه تم توفير وتجهيز مولدات كهربائية احتياطية بديلة للمنشآت الحيوية حال انقطاع الكهرباء عنها لأي سبب، موضحًا أن هناك عدة إجراءات متعارف عليها تقوم بها شركات الكهرباء قبل حلول فصل الشتاء من كل عام لمواجهة السيول والشبورة المتوقع حدوثها، أهمها وجود غرفة طوارئ مركزية بالوزارة، وغرف في شركات النقل والتوزيع.

في سياق متصل، قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إنه بالتزامن مع بدء دخول فصل الشتاء تقوم الوزارة ممثلة في الشركات التابعة لها بتكثيف عمليات الصيانة من خلال الاستعداد لاستقبال الشتاء وموجات الأمطار، وتأمين الشبكة لمواجهة أي انقطاعات طارئة.

وأضاف حمزة، في تصريحات أدلى بها لـ"الخليج 365"، أن تطوير شبكات النقل والتوزيع له أثر كبير في تأمين التغذية الكهربائية وعدم انقطاع التيار، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أصدر تعليماته لرؤساء شركات نقل وتوزيع الكهرباء باتخاذ الإجراءات الفورية ومراجعة الخطوط والشبكات والمشروعات المتواجدة في مسارات مخرات السيول، خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة في سيناء والصعيد وتغيير مسارها لحمايتها حتى لا تتسبب في أي انقطاعات.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فرق صيانة للمرور على مكونات الشبكة بجميع شركات التوزيع المختلفة على مستوى الجمهورية، حيث تتفقد جميع المهمات الموجودة في المحطات والمحولات وشبكات التوزيع، بالإضافة لتأمين وصول التيار لأعمدة الإنارة.

وأوضح أنه في إطار خطة الطوارئ للتصدي لموجات الطقس السيئ وحرصًا على سلامة المواطنين يتم أحيانًا فصل بعض مهمات الكهرباء أثناء سوء الأحوال الجوية، مؤكدًا أن جميع قنوات التواصل مفتوحة باستمرار مع الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها لتلقي أي شكاوى.

وحذرت الوزارة المواطنين بعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية كأعمدة الإنارة العامة أثناء الأمطار الشديدة، والاتصال سريعًا على رقم "121" لتلقي أي شكاوى على مدى 24 ساعة، مؤكدًا أن فرق الطوارئ والصيانة بكل الشركات التابعة للقطاع تتابع باستمرار جميع الشكاوى والأعطال، ويتم على الفور اتخاذ كل التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى.​