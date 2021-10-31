حدث ليلاً| عقوبة الغياب عن المدرسة.. ووزير التموين يزف بشرى للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:



"10 جنيهات غرامة لكل 10 أيام متواصلة".. التعليم تكشف عقوبة الغياب عن المدرسة بدون عذر

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف الطلاب من الغياب المتكرر وعدم الحضور إلى المدرسة.

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أستاذ علوم الأرض: الأقمار الصناعية رصدت إزاحة أرضية في جسم سد النهضة

قال هشام العسكري أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة شابمان الأمريكية، إنه سد النهضة مكون من سدين الأول سد خرساني والاخر سد ركامي، مشيرًا إلى أن السد الخرساني في سد النهضة مهما ارتفع لا يخزن أكثر من 18 مليار متر مكعب.

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"هتتكشف هتتكشف".. الكهرباء توجه رسالة لسارقي التيار- فيديو

قال الدكتور أيمن حمزه، المتحدث باسم وزارة الكهرباء: "إن حالات سرقة التيار الكهربائي تتطور مع تطور الآليات وتحديث المنظومة، بداية من كيس الملح وصولًا للهاكرز".

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بيان رسمي.. أول تعليق من جامعة الإسكندرية على "خناقة كلية الحقوق"

أصدرت جامعة الإسكندرية، بيانا رسميا للتعليق على واقعة المشاجرة التي وقعت بين طالبين من كليتي الحقوق، والآداب، أمام بوابة كلية الحقوق.

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بعد أن دعاه السيسي للتلاوة.. الأزهر يكرم الطفل المعجزة (صور)

استقبل الدكتور محمد السروي، ئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، السبت، التلميذ أحمد تامر ممدوح محمد، بالصف الثالث الابتدائي بمعهد شنبارة الطنانات التابع لإدارة أبو حماد التعليمية، الملقب بالطفل المعجزة، لحفظه القرآن الكريم كاملا.

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كيف تؤثر التغيرات المناخية على جودة حياة المواطن؟!.. وزيرة البيئة تجيب

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن التغيرات المناخية لها تأثيرات على جودة الحياة للمواطن المصري وثيقة الصلة، قائلة: تؤثر ايضاً على مسارات التنمية ".

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رئيس وزراء اليمن يوجه بإجراء تحقيق عاجل بشأن انفجار عدن

وجه معين عبدالملك، رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، السبت، اللجنة الأمنية بإجراء تحقيق عاجل حول ملابسات التفجير الذي وقع في محيط مطار عدن الدولي، جنوبي البلاد.

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وزير الآثار: أعداد السائحين في تحسن والمؤشرات السياحية إيجابية

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن أعداد السائحين في تحسن، فضلًا عن أن مصر تشهد زيادة في الأعداد والأسواق، مضيفًا أن أسباب تراجع السياحة في مصر بعد نشاطها لفترة تتعلق بعوامل خارجية كجائحة كورونا.

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وزير التموين: لدينا احتياطات معتبرة من السلع الإستهلاكية

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك ظروف أثرت على العالم كله منها التغيرات المناخية وأزمة فيروس كورونا، مؤكدًا أن هناك موجة تضخمية كبيرة تواجه العالم.

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وزير الخارجية السعودي: الأزمة في لبنان سببها هيمنة وكلاء إيران

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان إنه "ليست هناك أزمة مع لبنان بل أزمة في لبنان بسبب هيمنة وكلاء إيران"، مؤكدا أن لبنان بحاجة إلى إصلاح شامل يعيد له سيادته وقوته ومكانته في العالم العربي.

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وزير التموين يزف بشرى للمواطنين: "لا تحريك لسعر رغيف الخبز في القريب العاجل"- فيديو

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لن يكون هناك تحريك في سعر رغيب الخبز في القريب العاجل ، مشيرًا إلى أنه تم إجراء دراسات مختلفة بشأن سعر الخبز في مصر والتعرف على سعر التكلفة والطرق المختلفة التي من الممكن التحرك فيها ".

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