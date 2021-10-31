شكرا لقرائتكم خبر عن %79 من القراء يؤيدون زيادة التوعية بارتداء الكمامات فى المواصلات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل تؤيد مطالب زيادة التوعية بارتداء الكمامات فى المواصلات العامة لتجنب انتشار كورونا؟"، أيد غالبية القراء مطالب زيادة التوعية بارتداء الكمامات فى المواصلات العامة لتجنب انتشار كورونا. وأيد 89% من القراء مطالب زيادة التوعية بارتداء الكمامات فى المواصلات العامة لتجنب انتشار كورونا، بينما قال 11% فقط من القراء لا.

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