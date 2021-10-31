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%79 من القراء يؤيدون زيادة التوعية بارتداء الكمامات فى المواصلات العامة

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل تؤيد مطالب زيادة التوعية بارتداء الكمامات فى المواصلات العامة لتجنب انتشار ؟"، أيد غالبية القراء مطالب زيادة التوعية بارتداء الكمامات فى المواصلات العامة لتجنب انتشار كورونا.

 

وأيد 89% من القراء مطالب زيادة التوعية بارتداء الكمامات فى المواصلات العامة لتجنب انتشار كورونا، بينما قال 11% فقط من القراء لا.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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