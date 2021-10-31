شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز خطوات تطوير التعليم الفنى وربط خريجيه بسوق العمل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تحويل أكثر من 70% من برامج التعليم الفني لبرامج قائمة على الجدارات، موضحة أن منظومة الجدارات أو الكفايات تستهدف ربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل، وتقوم على قياس المهارات التي يكتسبها الطلاب طوال فترة دراستهم وليس مهارات الحفظ فقط.

وأوضحت الوزارة، أن المناهج في نظام الجدارات، لها علاقة بالمهنة التي يتعلمها الطالب، كما تم وضع المناهج التقنية بالتعليم الفنى في ضوء نظام الجدارات، وفق احتياجات سوق العمل بالاستعانة بمتخصصين فى مختلف المجالات على رأسها الصناعة، مشيرة إلى أن الجدارات يتم معها، تطوير المدرسة بمعاملها وورشها، والمدرس وتدريبه والمنظومة التدريبية للطالب والشركة سواء مع القطاع الخاص أو العام، والمنهج هو المكون الأساسي لتطبيق البرنامج.

وأشارت الوزارة، إلى أن برنامج الجدارات يتم تنفيذه في أكثر من 400 مدرسة فنية من إجمالي 2500، كما تمت مشاركة القطاع الخاص، وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 3 مدارس في 2018 إلى 27 مدرسة حتى اليوم، وإدخال تخصصات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحلي والمجوهرات.

وكشفت الوزارة، أنه تم تطبيق تدريس مناهج مطورة تعتمد على الجدارة والمهارات في 400 مدرسة تعليم فني، كما سيجري الانتهاء من تطوير المناهج وتنفيذ خطة تطوير التعليم الفني في مدارس التعليم الفني خلال عام 2024، مع العمل على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بشكل مستمر وفق خطة التنمية المستدامة مصر 2030.

وأكدت المصادر، أن نسبة الملتحقين بالصف الأول الثانوى الفني من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية زادت بفضل الخطوات التي تم اتخاذها لتحديث وتطوير المناهج والمدارس وربطها بسوق العمل، حيث إن هناك طلابا يلتحقون بالتعليم الفني رغم أن درجاتهم تؤهلهم لدخول الثانوى العام.