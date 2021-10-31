شكرا لقرائتكم خبر عن يعنى إيه توصيل كهرباء قانونى وغير قانونى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرق كبير بين توصيل التيار الكهربائي بشكل قانوني وغير قانونى، خاصة النتائج التى تترتب على كل منهما من عواقب مالية وغيرها على المشترك، وفيما يلي الفرق بين توصيل التيار الكهربائي القانونى وغير القانونى:

أولا : التوصيل القانوني من خلال شركة توزيع الكهرباء :

1- تقديم طلب توصيل تيار من خلال شركة التوزيع التابع لها.

2-الأوراق المطلوبة صورة "بطاقة مالك الوحدة وصورة عقد الملكية".

3- بعد انتهاء الإجراءات سيتم تركيب عداد كهرباء يحمل اسم مالك الوحدة.

4- يتمتع المواطن بالمحاسبة الدقيقة علي استهلاكه وفقاَ لأسعار الشرائح.

5- يتمتع المشترك بخدمة مميزة وجودة عالية.

ثانيا :التوصيل غير القانوني:

1- اللجوء لتوصيل التيار بشكل غير قانوني يعرضك لغرامة مالية تصل للحبس.

2-يتم المحاسبة بناء علي تقدير محضر سرقة التيار الذي تحرره شرطة الكهرباءأ و الضبطية القضائية بشركات التوزيع.

3- تعتبر القيمة التقديرية لمحضر السرقة غير معبرة عن الاستهلاك الفعلي للمواطن.

4- يتعرض المواطن لانقطاعات وتذبذب التيار بشكل مستمر.