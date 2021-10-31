شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يشدد على عدم استلام التغذية المدرسية إلا من خلال الباركود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصدر الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر ،منشور للمناطق الازهرية حمل رقم (15) لسنة 2021 شدد فيه على جميع المناطق الأزهرية بعدم استلام التغذية المدرسية إلا إذا كان مسجلاً على العبوات الخاصة بها الباركود ومعها القارئ الخاص بها، على أن يكون الاستلام من خلال المنظومة الإلكترونية وفقا لما هو متبع بوزارة التربية والتعليم ومن خلال الإشراف والمتابعة من قبل رئيس المنطقة، ويعد مسئول التغذية بالمنطقة والإدارات التعليمية والمعاهد مسئولاً مسئولية قانونية حال مخالفة ذلك.

وكانت قد كشفت وزارة الصحة والسكان عن قواعد تصميم وتوزيع الوجبة المدرسية، موضحة أنه يتم تصميم هذه الوجبات طبقاً للفئة العمرية وتحديد الاحتياجات اليومية للطلاب، وذلك اعتماداً على المحددات الصحية لهم، ونتائج المبادرة الرئاسية الخاصة بعلاج أمراض سوء التغذية للأطفال فى المدارس.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه يوجد وجبات تصلح للأطفال الذين لم يتم الكشف عليهم وحديثي الدخول للمدارس، وأنه سيتم توزيع الوجبات على الطلاب باستخدام الكارت الذكي، والذي سيفعل بـ QR code المربوط بنتائج مبادرة 100 مليون صحة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مؤكدة وجود تنوع في أشكال الوجبات، بما يضمن الحفاظ على المحتوى .