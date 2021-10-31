شكرا لقرائتكم خبر عن هتعرض حياتك للخطر إذا تعاملت بهذه الطريقة مع الكهرباء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد العادات الخاطئة التى يتبعها العديد من المواطنين قد تعرض حياتهم للخطر أثناء التعامل مع الكهرباء سواء بالمنازل أو أماكن العمل أو حتى مع المهمات الكهربائية الموجودة بالشوارع، وفيما يلى بعض العادات الخاطئة التى تعرض حياتك للخطر وهى كالآتي:

1- عدم مراقبة الشريط اللاصق الذى يضعه الكثير على أسلاك الكهرباء وعدم الحرص عليه وتبديله من وقت لآخر .

2- عدم فصل الكهرباء عن أي جهاز بعد استخدامه من خلال نزع الفيشة من المنبع.

3- عدم تغطية المقابس الكهربائية التي لا تستخدم للحفاظ على سلامة الأطفال.

4- شراء ألعاب الأطفال الكهربائية التي تعمل من خلال توصيلها بمصدر الكهرباء، والأفضل منها تلك التي تعمل بالبطاريات.

5- ملامسة المصابيح الكهربائية حينما تكون مضاءة.

6- عدم التأكد دائماً بأن مكان تثبيت المصباح الكهربائي غير مختل.

7- البعض يضع تمديدات كهربائية تحت السجاد والفرش.

8- من الخطورة وجود تمديدات كهربائية في الممرات والمداخل.