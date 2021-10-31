شكرا لقرائتكم خبر عن يقام فى الأقصر.. كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمى للمدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم اليوم 31 أكتوبر باليوم العالمى للمدن، والذى بدأ الاحتفال به قبل 8 سنوات، وتقام احتفالية هذا العام فى محافظة الأقصر، تحت عنوان "تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية"، وذلك بعد تنافس مدينة الأقصر مع العديد من المدن العالمية لاستضافة هذا الحدث، الذى يحضره وفود من عدة دول تضم مسئولين ووزراء ومحافظين وعُمد من مختلف دول العالم.

تحديد يوم عالمى للمدن جاء انطلاقا من رغبة المجتمع الدولي في نشر الحضرية على مستوى العالم، والدفع نحو التعاون بين البلدان لاستغلال الفرص المتاحة والتصدي للتحديات الحضرية، والمساهمة في التنمية الحضرية في كل أنحاء العالم.

”الخليج 365” يوضح فيما يلى أبرز معلومات عن اليوم العالمى للمدن:

1- فى 27 ديسمبر 2013 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اختيار يوم 31 أكتوبر من كل عام بوصفه اليوم العالمى للمدن "مدينة أفضل لحياة أفضل".

2- الاحتفال هذا العام يأتى للتأكيد على التزام واهتمام المجتمع الدولى بالتوسع الحضرى العالمى المستدام ونشر التنمية الحضرية فى جميع أنحاء العالم ودفع التعاون بين البلدان والمدن لتلبية الفرص ومعالجة تحديات التحضر.

3 - يقام الاحتفال بيوم المدن العالمي هذا العام تحت عنوان "تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية" ، حيث تعاني المدن في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد من آثار التحديات والمخاطر المرتبطة بالمناخ وبالرغم من التحديات الجسيمة التي تواجهها المدن، إلا أنها كذلك أماكن للفرص والابتكار في تطوير حلول مستدامة للارتقاء إلى الأمام بعد حدوث اضطراب.

4- يتم الاحتفال باليوم العالمى للمدن هذا العام من خلال تنظيم الحدث الرئيسى في مدينة الأقصر، مما يدعم السياحة المصرية والسياحة الثقافية وسياحة المؤتمرات والتي تتضافر جهود الدولة ووزاراتها لتعزيز فرصها من خلال استضافة مثل تلك الفاعليات الكبري والأحداث الهامة.

5- يتضمن المؤتمر العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتى تعكس الحضارة المصرية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتى السياحة والآثار والثقافة.

6- يقام على هامش المؤتمر معرضاً للوزارت والشركات العاملة فى مجالات تطوير وإعمار المدن للاستفادة من هذا الحشد الدولى والتواصل مع العديد من الجهات والشخصيات الدولية العاملة فى هذا المجال.

7- استضافة مصر "يوم المدن العالمى" يمثل فرصة لإطلاع العديد من دول العالم على تجربة مصر التنموية الناجحة والرائدة خلال السبع سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى خاصة في مجال التنمية العمرانية والحضرية المتطورة والبنية التحتية.

8- يتزامن الاحتفال بيوم المدن العالمى مع دخول مصر عصر المدن الذكية الذى يحقق التطور التكنولوجى فى إطار جهود الحكومة للتحول إلى المجتمع الرقمى وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

9- يناقش المؤتمر اليوم عددا من القضايا والتحديات التى تواجه مدن القارة الأفريقية واقتراح الحلول المناسبة لحلها .

10- الحدث العالمى يأتي قبل المؤتمر السادس والعشرين للأطراف (COP-26 ) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناح والذى سيعقد في مدينة جلاسكو باسكتلندا خلال شهر نوفمبر المقبل بما يساهم في توحيد الرسائل والنجاحات.