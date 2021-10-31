دشنه البابا تواضروس.. ننشر أبرز معلومات عن دير القديس يحنس القصير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، قداس تدشين دير القديس يحنس القصير بالعلمين.

ويقع الدير الذي يشرف عليه الأنبا دوماديوس، أسقف إيبارشية السادس من أكتوبر وأوسيم وتوابعها، في طريق العلمين بالقرب من النوبارية في محافظة البحيرة.

وكان الدير في عهد الراحل البابا شنودة الثالث مزرعة تابعة للبطريركية باسم "مزرعة السلام"، وبعد أن تولى البابا تواضروس الثاني مهام البطريركية حوّل المكان إلى دير، وأطلق علية اسم القديس الأنبا يحنس القصير، وفيما بعد أصبح باسم "دير العذراء والقديس يوحنا يحنس القصير"، وبدأ بتطبيق الحياة الرهبانية فى الدير وذلك منذ عام 2015.

يوجد بالدير كنيسة على اسم القديس الأنبا يحنس القصير، وأخرى على أسم القديس الأنبا متاؤس الفاخوري تحتوي على رفات القديس الأنبا متاؤس الفاخوري، وشهداء أنصنا، وشهداء الفيوم، والشهيد القديس يوحنا الجوهري، والشهيد صليب الجديد، والشهيد مارجرجس الروماني، والقديس مار قلتة الطبيب، والقديس تكلاهيمانوت الحبشي.

ويوجد بالدير حوالي 50 راهبًا، أغلبهم من دير القديس الأنبا مكاريوس السكندري بوادي الريان - بالفيوم، وقرروا أن يخضعوا لقداسة البابا تواضروس الثاني، ويكونوا تحت إشرافه ورعايته.​