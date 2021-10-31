شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحوال انقضاء المجلس الكنسى فى لائحة الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لائحة مجالس الكنائس يوم 20 يونيو 2013، ونُشِرَت فى "الجريدة الرسمية" للكنيسة القبطية الأرثوذكسية - وهى مجلة الكرازة- فى عددها الصادر يوم الجمعة 19 يوليو 2013 (12 أبيب 1729 ش.)، العدد 27 و28 للسنة الحادية والأربعون، وكذلك نُشِرَت من ضمن سلسلة "إصدارات المجمع المقدس"، وفى نفس العام صدرت أيضًا لائحة الآباء الكهنة.

وينقضى المجلس فى أى من الأحوال الآتية:

1- انتهاء مدته المحددة (4 سنوات).

2- صدور قرار بتعيين مجلس جديد من الرئاسة الكنسية بعد حل المجلس القديم لأى سبب يقتضى ذلك.

3- تقديم أعضاء المجلس استقالة جماعية.

4- تقديم بعض أعضاء مجلس الكنيسة استقالة جزئية أو إعفائهم من مناصبهم على نحو لا يتحقق معه الأغلبية الواجبة لإتخاذ القرارات.