ارتفاع طفيف وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تميل للارتفاع الطفيف شمالًا ويكون الطقس معتدل إلى مائل للحرارة نهارًا على مدن الساحل الشمالي، مائل للحرارة إلى حار على المناطق الداخلية من الشمال، امتدادًا لوسط الصعيد وشديد الحرارة جنوبًا، ولطيف ليلًا على أغلب الأنحاء.

تشكيلات متنوعة من السحب تعبر سماء الجمهورية، يصحبها هطول للأمطار على مناطق من الساحل الشمالي وشمال الدلتا، تغزر وتُصحب بالرعد وهطول البَرَد أحيانًا، تمتد متفاوتة الشدة لمناطق متفرقة من وسط وجنوب الدلتا، القاهرة، شمال الصعيد، خليج السويس وجنوب سيناء.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة إجمالًا، تنشط في مناطق تشكل السحب الرعدية، كما تنشط في أقصى شمال غرب الجمهورية.

أما حالة البحرين فيكون البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب قبالة الساحل الشمالي الغربي، والبحر الأحمر معتدل.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد:

القاهرة 31/22

الاسكندرية 28/19

مرسى مطروح 27/18

دمياط 28/21

بورسعيد 28/22

العريش 30/22

المنصورة 30/19

كفرالشيخ 30/18

دمنهور 30/18

طنطا 31/19

شبين الكوم 31/20

الزقازيق 31/20

العاشر من رمضان 31/20

الاسماعيلية 32/20

السويس 31/21

الفيوم 32/22

بني سويف 32/20

المنيا 32/18

أسيوط 34/18

سوهاج 35/19

قنا 35/20

الأقصر 35/21

أسوان 38/23

شرم الشيخ 32/25

الغردقة 32/23

حلايب 32/23

الخارجة 36/19

سيوة 30/17

نخل 27/18

سانت كاترين 22/14