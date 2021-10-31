اليوم.. استكمال محاكمة 22 متهمًا بقضية "اللجان النوعية" في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تستكمل الدائرة الأولى "إرهاب" بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، محاكمة 22 متهما من عناصر الجماعة الإرهابية بقضية "اللجان النوعية في حلوان".

من المقرر أن تنظر المحاكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسام الدين فتحي أمين وطارق صلاح

كانت النيابة العامة اتهمت 22 متهما من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة ۲۰۱۹ حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والتي جاءت أحداثها على أثر فض إعتصام رابعة وفض إعتصام النهضة وقام المتهمون فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.