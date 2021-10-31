سببها التزاحم.. الداخلية تضبط المتهمين في مشاجرة "جامعة الإسكندرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن وقوع مشاجرة أمام جامعة الإسكندرية ووجود مصابين.

وذكرت الوزارة في بيان الأحد، أنه بالفحص تبين تبلغ لقسم شرطة باب شرق بمديرية أمن الإسكندرية بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

وأوضحت أنه وقعت مشادة كلامية بين طرف أول، عاطل مصاب بجرح سطحى باليد و شقيقه طالب، مصاب بجرح بالظهر، عامل ضبط بحوزته سلاح أبيض "سكين"، مقيمين جميعهم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وطرف ثانى طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية "مصاب بجروح وكدمات".



وأوضحت الوزارة أنه بسبب التزاحم حال سير الطرفين بمحل البلاغ تطورت إلى مشاداة، تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالضرب باستخدام الأداتين المضبوطين مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها.

وضبطت طرفي المشاجرة والأدوات المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.