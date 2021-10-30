رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد زيارة معرض "إكسبو 2020 دبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

عاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إلى القاهرة، بعد الزيارة لمدينة دبي، على رأس وفد ضم عددًا من الوزراء والمسئولين، وشهدت تدشين الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية مصر العربية، في ساحة الوصل بمعرض "إكسبو 2020 دبي".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء تفقد الجناح المصري بالمعرض وجناح دولة الإمارات العربية المتحدة، كما التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والتقى أيضًا الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والوزير المسئول عن المنصة الاستثمارية المشتركة بين صندوق مصر السيادي، وشركة أبو ظبي القابضة، ومحمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لأبوظبي القابضة.