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أمطار خفيفة إلى متوسطة.. "التنبؤ بالفيضان" يوضح حالة الطقس في 72 ساعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، في الفترة بين 30 أكتوبر إلى أول نوفمبر.

السبت 30 أكتوبر:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومطروح والإسكندرية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد.

الأحد 31 أكتوبر:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومطروح والإسكندرية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة وسيناء ومدن القناة والبحر الأحمر.

الاثنين 1 نوفمبر:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على سيناء ومدن القناة.

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