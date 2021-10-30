أمطار خفيفة إلى متوسطة.. "التنبؤ بالفيضان" يوضح حالة الطقس في 72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، في الفترة بين 30 أكتوبر إلى أول نوفمبر.

السبت 30 أكتوبر:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومطروح والإسكندرية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد.

الأحد 31 أكتوبر:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومطروح والإسكندرية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة وسيناء ومدن القناة والبحر الأحمر.

الاثنين 1 نوفمبر:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على سيناء ومدن القناة.