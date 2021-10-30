الجريمة سببها "سُلفة".. تفاصيل مقتل رئيس مدينة "حوش عيسى" وزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات لما تم نشره على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من تعليق تضمن الإشارة إلى العُثور على جثتي رئيس مدينة حوش عيسى بالبحيرة وزوجته مقتولين داخل فيلتهما بمرسى مطروح.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة مطروح بمقتل المذكوران، وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، فنى صيانة دش تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

وقال المتهم في التحقيقات إنه توجه لمسكن المجنى عليهما لتسليم وحدة تحكم عن بعد "ريموت" وأنه طلب من المجني عليه مبلغ مالى لمساعدته في شراء "تروسيكل" إلا أنه رفض، فاختمرت فى ذهنه فكرة قتلهما والاستيلاء على ما بحوزتهما من مبالغ مالية لاعتقاده باحتفاظهما بمبالغ مالية كبيرة داخل مسكنهما، وقام بارتكاب الواقعة باستخدام "سكين" كانت بالمنزل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.