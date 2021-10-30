"انشغل والده عنه".. مصرع طفل غرقًا في مياه النيل بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي طفل مصرعه غرقًا في إحدى ترع مياه ري الأراضي الزراعية بمنطقة العياط.

وتبين من التحريات أن الطفل كان يلهو بجانب والده الذي انشغل عنه خلال ري الأرض، وعندما انتبه إليه وجده غارقًا في المياه فأسرع نحوه من أجل إنقاذه لكنه تأكد من أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وأكد جيران والد الطفل أنهم كانوا حاضرين واقعة غرق الطفل وأنه كان يجلس على حافة الترعة وقت أن كان والده يروي قطعة أرض زراعية وانشغل بها، وبعدها فوجئ بسقوط الطفل في المياه وغرق دون أن ينتبه إليه والده.

حرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.