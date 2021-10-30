أزمة نفسية قادت شابا للانتحار غرقًا في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى شاب حياته بإلقاء نفسه في نهر النيل بمنطقة إمبابة، وانتقلت المسطحات المائية لموقع الحادث وانتشلت الجثة.

وتبين من التحريات عدم وجود إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ورد بلاغ الى العميد علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة يفيد بانتحار شاب بإلقاء نفسه داخل نهر النيل، وتوصلت التحريات أن الشاب من منطقة ههيا بمحافظة الشرقية، ويبلغ من العمر 28 عامًا، وعثر بحوزته على محفظته.

وعقب استدعاء والده صاحب الـ62 عامًا، والمقيم بمنطقة السيدة زينب، وزوجته ذات الـ25 عامًا وتقيم بمنطقة ههيا في الشرقية، قررا أنه يمر بحالة اكتئاب شديدة.