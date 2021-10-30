شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء المصرية تعلن عن حساباتها الجديدة على تطبيقات Meta والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواكبا مع التطورات الأخيرة التى أعلنتها شركة فيس بوك وتغيير اسمها إلى “meta”، أعلنت دار الإفتاء المصرية عن حساباتها الجديدة على تطبيقات Meta، لتكون طريقة التواصل مع جمهورها ومتابعيها.

وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، "حسابات دار الإفتاء المصرية على تطبيقات Meta.. اشترك وشاركها مع أصدقائك.. نتواصل معكم يوميًا على كل حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعى.

انستجرام:

https://www.instagram.com/EgyptDarAlIfta/

فيس بوك:

1. دار الإفتاء المصرية

https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta

2. مفتي جمهورية مصر العربية

https://www.facebook.com/EgyptMufti

3. المركز الإعلامي

https://www.facebook.com/EgyptDarAlIftaMedia/