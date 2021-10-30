شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الإنجيلية فى وداع الشيخ كامل خله: لن ننسى دوره الفعال بالطائفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فى حفل وداع الشيخ كامل خله، عضو المجلس الملى الإنجيلى العام، وشيخ الكنيسة الرسولية بالشرابية، بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والقس كمال رشدى، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس ناصر كتكوت، رئيس مجمع الكنائس الرسولية بمصر، والقس سامح موريس، راعى كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، والدكتور ماهر صموئيل، استشارى الطب النفسى، والقس ناشد غالى، راعى الكنيسة الرسولية بالشرابية، وعدد من قيادات الطائفة الإنجيلية ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر.

وقال رئيس الإنجيلية فى كلمته: "فقدت الطائفة الإنجيلية فى مِصر خادمًا تقيًّا، خدم الكنيسة العامة والمحلية بكل تفانٍ وإخلاص، ولن ننسى دوره الفعال فى المجلس الإنجيلى العام".

وأضاف رئيس الإنجيلية فى كلمته: "سيظل الشيخ كامل خله فى ذاكرة الناس لأنه عرف المعنى العميق البسيط للمسيحية، وسيظل مثالًا صالحًا ونموذجًا حقيقيًّا لحياة الخدمة والعطاء. نصلى من أجل تعزية جميع أفراد الأسرة وشعب الكنيسة، وأعضاء المجلس الإنجيلى العام، والمجمع العام للكنائس الرسولية ولجميع محبيه فى كل مكان".