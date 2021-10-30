شكرا لقرائتكم خبر عن "البحث العلمى" تناقش دور براءات الاختراع فى دعم الشركات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتورة منى يحى رئيس مكتب براءات الاختراع، وجوس أنتونيو مدير مكتب البراءات والعلامات الإسبانى، وسوسولز موريس مدير وحدة التطوير الاقتصادى والبيئة فى منظمة ( FLLAPP )، مؤتمر حول مشروع التوأمة بين مصر والاتحاد الأوروبى لدور براءات الاختراع فى رفع قدرات التوعية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور كل من نواب سفارات إسبانيا والدنمارك وألمانيا بمصر، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى.

وأوضح الدكتور محمود صقر في كلمته، أنه فى إطار التعاون الاقتصادى الثنائى والمشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى سيتم من خلال هذا المؤتمر تسليط الضوء على أهمية نظام براءات الاختراع للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال مشروع التوأمة الممول من الاتحاد الأوروبى لمكتب براءات الاختراع المصرى، وتقديم خدمة البوابة الإلكترونية لتلك الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يمدهم بالمعلومات التى تساعدهم على التطوير وزيادة الاستثمار.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منى يحى، على أن هذا المشروع يهدف للمساهمة فى تحسين وتعزيز دور البحث العلمى والملكية الفكرية من خلال الاستخدام الأمثل والأفضل لبوابة مكتب براءات الاختراع المصرى، ووضع خطة استراتيجية لذلك وكذلك مراجعة الإجراءات والأنظمة الخاصة بمكتب البراءات وتطويرها بما يتماشى مع المعايير الدولية والأوروبية والمساهمة فى تعزيز المهارات الخاصة بفحص طلبات البراءات وتحسين القدرات التدريبية ورفع القدرات الخاصة بموظفى مكتب براءات الاختراع المصرى، وتطوير البوابة الإلكترونية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.