شكرا لقرائتكم خبر عن فوز محمد شبانة برئاسة مجلس إدارة نادى الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النادى النهرى للصحفيين، نتيجة الانتخابات التى أجريت على منصب الرئيس وأمانة الصندوق وعضوية المجلس، اليوم، حيث فاز محمد شبانة بمنصب رئيس مجلس إدارة النادى .

وفاز كلا من أحمد ثروت شاكر بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة ، ومحمد نجم لمنصب أمين الصندوق، وخالد جمال عبد العال وشيماء شافعي وإيهاب شام وأحمد شهاب العلكي، بعضوية مجلس الإدارة.

يذكر أن العملية الانتخابية أجريت ،اليوم السبت، داخل مقر النادى بشارع البحر الأعظم، واستمر التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية حتى الساعة السابعة مساء.