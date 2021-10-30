شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: احتفالية «طريق الكباش» ترويج لقوة مصر الناعمة.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسي: احتفالية «طريق الكباش» ترويج لقوة مصر الناعمة.

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