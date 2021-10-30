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هذة المناطق تشهد أمطار خلال الساعات القادمة الليلة وغدا.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن خريطة وأماكن الأمطار خلال الساعات القادمة وحتى غدا الأحد ، حيث تشهد البلاد حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.

 

وفيما يلى خريطة الأمطار خلال الساعات القادمة وغدا الأحد: 

 

- أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال ووسط الدلتا على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد على فترات متقطعة

 

- فرص أمطار متوسطة على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

وموقع خلال الساعات القادمة إن تتعرض هذه المناطق لفرص أمطار : 

 

مطروح 

الإسكندرية

البحيرة

كفر الشيخ

دمياط 

بورسعيد 

الاسماعيلية 

السويس 

القاهرة الكبرى

مدن القناة 

سيناء

شمال الصعيد

 

 

 

 

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