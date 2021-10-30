شكرا لقرائتكم خبر عن هذة المناطق تشهد أمطار خلال الساعات القادمة الليلة وغدا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن خريطة وأماكن الأمطار خلال الساعات القادمة وحتى غدا الأحد ، حيث تشهد البلاد حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.

وفيما يلى خريطة الأمطار خلال الساعات القادمة وغدا الأحد:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال ووسط الدلتا على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد على فترات متقطعة

- فرص أمطار متوسطة على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وموقع خلال الساعات القادمة إن تتعرض هذه المناطق لفرص أمطار :

مطروح

الإسكندرية

البحيرة

كفر الشيخ

دمياط

بورسعيد

الاسماعيلية

السويس

القاهرة الكبرى

مدن القناة

سيناء

شمال الصعيد