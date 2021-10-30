الداخلية تُكذب واقعة اغتصاب فتاة على يد زميلاتها بمدرسة في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعرض فتاة للاعتداء من قبل إثنين من زميلاتها بإحدى المدارس بالغربية.

كانت أجهزة الأمن رصدت ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تعرض إحدى الفتيات بالمحلة للاغتصاب من قبل اثنين من زميلاتها داخل دورة مياة إحدى المدارس الثانوية بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله ، ولم يستدل على ثمة وقائع نهائياً، وأن الغرض من النشر إثارة الرأى العام وجذب المتابعين وتحقيق أغراض شخصية للمسئول عن الصفحة المشار إليها.

بإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من التوصل إلى المسئول عن الصفحة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا).

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعتترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.