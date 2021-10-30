بداخلها "شاي" و "دقيق".. تفاصيل واقعة فيديو "طفلي السيجارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام طفلان أحدهما يقوم بتدخين السجائر واستنشاق مادة بيضاء والإتيان بأفعال منافية للآداب.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت، تداول مقطع فيديو بين بعض الأشخاص بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية ، يتضمن قيام طفل بتدخين سيجارة "منتفخة" واستنشاق مادة بيضاء تظهر بأعلى "طبق" يقدمه له طفل آخر ، ثم يقومان بممارسة أفعال منافية للآداب.

بالفحص أمكن تحديد هوية الطفلان وتبين أنهما طالبين بالمرحلة الإعدادية، مقيمان طرف أسرهم بذات الناحية، وبسؤالهما عما ظهر بمقطع الفيديو، اعترفا بصحته وأنهما قاما بإرتكاب تلك الأفعال على سبيل المزاح.

واعترف الطالبان أن السيجارة المشتعلة تحوىدي بداخلها مادة "الشاي" و المادة البيضاء عبارة عن "دقيق طعام"، وأضافا بقيام زميلهما مقيم بذات الناحيةبتصويرهما بهاتفه المحمول حال الإيحاء بقيامهما بأفعال منافية للآداب بالشقة الخاصة بأحدهما كائنة بذات الناحية، وبسؤال الأخير أقر بصحة ما جاء بالفحص.

تم التحفظ على الهاتف وبه مقطع الفيديو المشار إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية.