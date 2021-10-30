الداخلية تكشف حقيقة تعدي شخص على والدته بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعدي أحد الأشخاص على والدته.

كانت أجهزة الأمن رصدت ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" متضمناً منشوراً بعنوان "عاجل يحدث الآن حادث مؤلم بالمنشية الجديدة بالمحلة" يفيد قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على والدته لمدة 12 ساعة وقيام الجيران بإبلاغ الشرطة، وأن الأهالى كادت أن تفتك به لولا تدخل رجال الشرطة، وقيامه لدى تدخل الأهالي بالتهديد بقتلها.

بالفحص تبين عدم صحة ما ورد بالمنشور، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تبلغ بتاريخ 30 أكتوبر الجاري لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية من مواطنة مقيمة بدائرة القسم مصابة بكدمات متفرقة، بقيام نجلها بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها المشار إليها لإدمانه المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة، وتبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.