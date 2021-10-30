محمد مجاهد يتقدم بدعوى جديدة أمام القضاء الإداري لوقف نتيجة انتخابات "سموحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

أقام محمد مجاهد المرشح على منصب رئيس نادي سموحة في الانتخابات المقبلة، دعوى مستعجلة أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطلب وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية ( وزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضـة بالإسكندرية، واللجنـة الأوليمبيـة)، بـإعلان نتيجـة انتخابـات نـادي سموحة الرياضي والاجتماعي، وكـذا وقـف تنفيـذ اعتمـاد تلك النتيجة لبطلان الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنـادي سموحة الرياضي والاجتماعي يوم 29 أكتوبر الجاري.

ضمن أسباب الدعوى أيضا عـدم إدراج اسـم المـدعي محمـد السيد محمـد مجاهـد، ضمن قائمـة مرشحي النـادي بالمخالفة للحكم الصادر لصالح المـدعـي فـي الـدعويين رقمـي 57 و898 لسـنة 76 ق والأحكـام المستعجلة الصـادرة فـي الإشـكالات أرقـام 4929 و 4992 و 5510 لسـنة 76.