الأرصاد: الأمطار مستمرة اليوم وغدًا.. وهذه المناطق تشهد "سيول خفيفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار الرعدية مستمرة خلال اليوم السبت وغدًا الأحد، لكنها ليست بقوة البرق والرعد الذي حدث منذ أسبوعين.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة" عبر "DMC"، أن الأمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة مساء اليوم وغدًا، على القاهرة الكبرى ومناطق من الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد ومناطق من سيناء أما محافظات شمال الدلتا والسواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسطة وكفرالشيخ والبحيرة والدقهلية فإنها ستشهد أمطارا من متوسطة إلى غزيرة أحيانًا.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في هذه الأيام حول المعدلات الطبيعية بين 28 و29 درجة، وخلال فترة الظهيرة يشعر المواطنون بارتفاع في درجات الحرارة، وفي الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح تكون هناك نسمات برودة وبالتالي يجب عدم ارتداء ملابس صيفية.

وأشار إلى أن المناطق الجبلية قد تشهد سقوط سيول، وهذه المرحلة من عدم الاستقرار قد تصل إلى مرحلة السيول الخفيفة في سيناء غدًا، مع تكون شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر على الطرق السريعة والطرق الزراعية.