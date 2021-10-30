بالفيديو.. مركز البحث الرئيسي للقوات المسلحة يُنفذ تجربة لمحاكاة إنقاذ عبارة غارقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

نشرت المتحدث العسكري للقوات المسلحة، مقطع فيديو، تنفيذ مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة التجربة (مصر-7) والتي تضمنت تنفيذ سيناريو واقعي لإنقاذ طاقم وركاب عبارة تعرضت للغرق، وعلى متنها 175 فرد من جنسيات مختلفة.

ونفذ مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة التجربة (مصر-7) والتي تضمنت تنفيذ سيناريو واقعي لعملية إنقاذ طاقم وركاب عبارة تعرضت للغرق "وعلى متنها 175 فردًا من جنسيات مختلفة، أثناء إبحارها من ميناء الغردقة إلى ميناء ضبا، باتباع كافة إجراءات ونظم الاستغاثة والسلامة البحرية العالمية، وبمشاركة عناصر من القوات البحرية والقوات الجوية والأجهزة المعنية لعدد من الوزارات المختلفة والأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر وجمعية الهلال الأحمر المصري.

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